Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
Üye Girişi

Spot piyasada elektrik fiyatları

10.08.2022 14:20
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 749 lira 98 kuruş, en düşük 1945 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 749 lira 98 kuruş, en düşük 1945 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,65 düşerek 1 milyar 386 milyon 840 bin 112 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 3 bin 749 lira 98 kuruş, en düşük 07.00'de 1945 lira 66 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 666 lira 49 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 617 lira 1 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 304 lira, en düşük 1999 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.

YORUMLAR
500
Öfkeli veganlar, 'hayvan sömürüsüne son' sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü Öfkeli veganlar, 'hayvan sömürüsüne son' sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü İstanbul'da korkunç dakikalar! Kadının boğazını sıkıp yumruklayan adamı çevredekiler durdurdu İstanbul'da korkunç dakikalar! Kadının boğazını sıkıp yumruklayan adamı çevredekiler durdurdu 25 yıllık esrarengiz cinayet telefon kayıtlarıyla ortaya çıktı: Eski evde kazı yapmam gerekiyor 25 yıllık esrarengiz cinayet telefon kayıtlarıyla ortaya çıktı: Eski evde kazı yapmam gerekiyor
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:44 Survivor ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu, yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile yakalandı
13:40 Öfkeli veganlar, "hayvan sömürüsüne son" sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü
13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "fiyatları düşürün" talimatı sonrası kooperatiflere ait marketlerde birçok ürüne indirim yapılacak
12:58 İstanbul'da korkunç dakikalar! Kadının boğazını sıkıp yumruklayan adamı çevredekiler durdurdu
12:40 1 polis yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı! Lunaparktaki tren kazasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
12:19 Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Türkiye imalatçı bir ülke
12:22 Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'u kızdıracak video! Yarım milyona yakın görüntülenme aldı
12:22 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul'da AK Partili belediyelerdeki işçilere yüzde 80 zam yapılması kararlaştırıldı
12:05 Sivas'ta buğday hasadı rekolte zirve yapınca ambarlara sığmadı! Naylonlara sarılan mahsul toprağa gömüldü
11:54 Nihat Doğan ve 3 aylık hamile hayranının düğün pozu ortaya çıktı! Çiçekle karnını kamufle etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 14:20:40. #1.11#
SON DAKİKA: Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş