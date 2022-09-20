Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
Üye Girişi

Spot piyasada elektrik fiyatları

20.09.2022 14:16
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 700 lira 1 kuruş, en düşük 3 bin lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 700 lira 1 kuruş, en düşük 3 bin lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,94 azalışla 1 milyar 879 milyon 693 bin 131 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 4 bin 700 lira 1 kuruş, en düşük 02.00'de 3 bin lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 921 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 961 lira 86 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 790 lira 1 kuruş, en düşük 2 bin 749 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
09:58 Putin Batı'ya tehdit seviyesini artırdı: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi
08:55 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı
08:36 "Genel af mı geliyor?" sorusunu soran muhabire Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından engel: Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım, soru sormayın
08:13 Türkiye'nin en güzel kızı seçilmişti! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say sosyal medyayı aktif kullanıyor
08:02 Rusya Devlet Başkanı Putin'in "kısmi askeri seferberlik" kararı sonrası ülkeden kaçışlar başladı! İstanbul'a bilet fiyatları absürt seviyelere çıktı
04:48 Pikap ile tırın çarpıştığı feci kazada ölenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 10:18:03. #1.12#
SON DAKİKA: Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement