Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

21.09.2022 14:26
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 4 bin 799 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 750 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 4 bin 799 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 750 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 2,6 azalışla 1 milyar 830 milyon 647 bin 968 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek, saat 19.00'da 4 bin 799 lira 99 kuruş; en düşük, saat 05.00'te 2 bin 750 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı, 3 bin 884 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 914 lira 76 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün, en yüksek 4 bin 700 lira, en düşük 3 bin lira olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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