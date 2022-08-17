Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
Üye Girişi

Spot piyasada elektrik fiyatları

17.08.2022 14:26
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 249 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 249 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,77 azalarak 1 milyar 667 milyon 723 bin 225 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00-11.00 ve 14.00-16.00 saatlerinde 4 bin lira, en düşük saat 06.00'da 2 bin 249 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 202 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 252 lira 4 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 250 lira olarak kayıtlara geçti.

YORUMLAR
500
Basketbol efsanesi Micheal Jordan'ın her 5 saatte kazandırdığı para dudak uçuklattı Basketbol efsanesi Micheal Jordan'ın her 5 saatte kazandırdığı para dudak uçuklattı Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen taksiciden pişkin sözler: Biraz sonra yine çıkaracağım, çok sıcak takamıyorum Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen taksiciden pişkin sözler: Biraz sonra yine çıkaracağım, çok sıcak takamıyorum Suudi Arabistan'da Twitter kullanan bir kadın, 'sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak' suçundan 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı Suudi Arabistan'da Twitter kullanan bir kadın, 'sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak' suçundan 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:41 İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen, bikinili pozlarını paylaştı
13:35 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine indirim, motorine zam geliyor
13:32 Şarkıcı Demet Akalın, isim vermeden arkadaşına tepki gösterdi: Huylu huyundan vazgeçmiyor
13:22 Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen taksiciden pişkin sözler: Biraz sonra yine çıkaracağım, çok sıcak takamıyorum
13:18 Suudi Arabistan'da Twitter kullanan bir kadın, "sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak" suçundan 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı
13:10 Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira desteği açıklaması: İstanbul'da bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 lira olacak
13:05 Galatasaray, Norveçli stoper Olsen'e imza attırmaya çok yaklaştı
12:46 İkinci el otomobil satışına getirilen 6 ay ve 6 bin km şartı araç satış platformlarını harekete geçirdi
12:38 Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in payını devrediyor
12:29 Adana'da ucuz halı izdihamı yaşanan mağaza ruhsatsız çıktı! Zabıta, mağazanın kapısına kilit vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 14:26:57. #1.11#
SON DAKİKA: Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement