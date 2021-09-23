Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 443 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 719 bin 267 lira 25 kuruş oldu. Bu rakam bir önceki gün 7 milyon 642 bin 25 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 443 lira 24 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 930 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 516 lira 54 kuruş, satış fiyatı 2 bin 369 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 141 milyon 309 bin 11 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 141 milyon 31 bin 31 metreküp olarak kayıtlara geçti.