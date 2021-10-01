Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 927 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 33 milyon 565 bin 372 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 33 milyon 271 bin 687 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 927 lira 10 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 11 milyon 463 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 3 bin 23 lira 11 kuruş, satış fiyatı 2 bin 839 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 142 milyon 912 bin 847 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 133 milyon 199 bin 926 metreküp olarak kayıtlara geçti.