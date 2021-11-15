Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 608 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 454 bin 779 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 12 milyon 485 bin 912 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 608 lira 57 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 52 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 4 bin 746 lira 83 kuruş, satış fiyatı 4 bin 470 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 169 milyon 638 bin 419 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 170 milyon 100 bin 472 metreküp olarak kayıtlara geçti.