Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 532 bin 450 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 2 milyon 783 bin 496 kuruş olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 4 bin 788 lira 47 kuruş, satış fiyatı 4 bin 509 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

???????Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 550 bin metreküp olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 208 milyon 824 bin 999 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 205 milyon 255 bin 999 metreküp olarak kayıtlara geçti.