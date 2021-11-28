Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 468 bin 376 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 1 milyon 841 bin 226 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 749 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 4 bin 788 lira 47 kuruş, satış fiyatı 4 bin 509 lira 53 kuruş olarak belirlendi.???????

Türkiye'ye dün 187 milyon 484 bin 753 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 187 milyon 724 bin 753 metreküp olarak kayıtlara geçti.