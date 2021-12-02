Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 903 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 23 milyon 641 bin 604 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 176 bin 662 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 903 lira 22 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 424 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 7 bin 110 lira 32 kuruş, satış fiyatı 6 bin 696 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 225 milyon 877 bin 131 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 226 milyon 61 bin 793 metreküp olarak kayıtlara geçti.