Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 921 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 22 milyon 776 bin 282 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 21 milyon 463 bin 907 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 921 lira 41 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 291 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı için alış fiyatı 7 bin 129 lira 5 kuruş, satış fiyatı 6 bin 713 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 191 milyon 740 bin 635 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 189 milyon 221 bin 525 metreküp olarak kayıtlara geçti.