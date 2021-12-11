Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 359 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 925 bin 799 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 5 milyon 813 bin 14 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 359 lira 57 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 766 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı için alış fiyatı 6 bin 550 lira 36 kuruş, satış fiyatı 6 bin 168 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 175 milyon 627 bin 907 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 175 milyon 653 bin 908 metreküp olarak kayıtlara geçti.