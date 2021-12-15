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Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

15.12.2021 14:15
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 373 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 373 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 171 bin 102 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 6 milyon 819 bin 356 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 373 lira 19 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 128 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı için alış fiyatı 6 bin 819 lira 57 kuruş, satış fiyatı 6 bin 181 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 221 milyon 117 bin 150 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 221 milyon 596 bin 905 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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