Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 923 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 17 milyon 621 bin 464 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 20 milyon 993 bin 446 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 923 lira 95 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 545 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı için alış fiyatı 7 bin 131 lira 67 kuruş, satış fiyatı 6 bin 716 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 251 milyon 136 bin 511 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 268 milyon 47 bin 649 metreküp olarak kayıtlara geçti.