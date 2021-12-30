Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 924 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 814 bin 88 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 5 milyon 442 bin 264 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 924 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 262 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 7 bin 131 lira 72 kuruş, satış fiyatı 6 bin 716 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 239 milyon 290 bin 67 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 230 milyon 324 bin 63 metreküp olarak kayıtlara geçti.