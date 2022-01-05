Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 68 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 19 milyon 633 bin 648 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 17 milyon 979 bin 966 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 68 lira 54 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 950 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 370 lira 60 kuruş, satış fiyatı 9 bin 766 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 240 milyon 227 bin 7 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 239 milyon 706 bin 864 metreküp olarak kayıtlara geçti.