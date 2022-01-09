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Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

09.01.2022 14:10
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 83 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 83 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 112 milyon 683 bin 981 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 59 milyon 130 bin 241 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 83 lira 62 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 11 milyon 175 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 386 lira 13 kuruş, satış fiyatı 9 bin 781 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 227 milyon 106 bin 493 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 217 milyon 825 bin 735 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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