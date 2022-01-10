Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 83 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 88 milyon 677 bin 233 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 112 milyon 683 bin 981 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 83 lira 93 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 8 milyon 794 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 386 lira 45 kuruş, satış fiyatı 9 bin 781 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 212 milyon 265 bin 724 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 208 milyon 499 bin 638 metreküp olarak kayıtlara geçti.