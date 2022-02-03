Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 979 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 71 milyon 178 bin 77 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 305 milyon 548 bin 776 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 979 lira 19 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 6 milyon 483 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 308 lira 57 kuruş, satış fiyatı 10 bin 649 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 243 milyon 289 bin 268 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 248 milyon 395 bin 171 metreküp olarak kayıtlara geçti.