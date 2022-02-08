Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 199 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 402 milyon 299 bin 870 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 216 milyon 760 bin 246 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 199 lira 72 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 39 milyon 443 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 505 lira 71 kuruş, satış fiyatı 9 bin 893 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 239 milyon 941 bin 776 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 229 milyon 246 bin 516 metreküp olarak kayıtlara geçti.