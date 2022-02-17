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Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

17.02.2022 14:11
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 885 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 885 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 155 milyon 103 bin 247 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 229 milyon 22 bin 746 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 885 lira 10 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 15 milyon 692 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 181 lira 65 kuruş, satış fiyatı 9 bin 588 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 226 milyon 814 bin 952 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 230 milyon 898 bin 794 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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