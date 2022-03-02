Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 541 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 33 milyon 842 bin 558 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 28 milyon 229 bin 490 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 541 lira 22 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 547 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 827 lira 46 kuruş, satış fiyatı 9 bin 254 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 230 milyon 826 bin 824 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 222 milyon 840 bin 483 metreküp olarak kayıtlara geçti.???????