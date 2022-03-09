Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 642 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 105 milyon 731 bin 75 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 175 milyon 582 bin 773 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 642 lira 71 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 10 milyon 965 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 931 lira 99 kuruş, satış fiyatı 9 bin 353 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 227 milyon 66 bin 188 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 222 milyon 763 bin 796 metreküp olarak kayıtlara geçti.