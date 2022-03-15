Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 730 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 32 milyon 305 bin 801 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 177 milyon 828 bin 26 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 730 lira 83 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 320 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 22 lira 75 kuruş, satış fiyatı 9 bin 438 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 255 milyon 685 bin 245 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 257 milyon 463 bin 245 metreküp olarak kayıtlara geçti.