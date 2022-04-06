Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 674 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 222 milyon 497 bin 70 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 1 milyon 316 bin lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 674 lira 75 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 19 milyon 58 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 24 lira 99 kuruş, satış fiyatı 11 bin 324 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 153 milyon 318 bin 767 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 167 milyon 706 bin 361 metreküp olarak kayıtlara geçti.