Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

22.04.2022 14:37
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 984 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 984 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 98 milyon 3 bin 465 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 131 milyon 698 bin 506 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 984 lira 92 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 8 milyon 178 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 344 lira 47 kuruş, satış fiyatı 11 bin 625 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 152 milyon 845 bin 768 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 147 milyon 468 bin 835 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika


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