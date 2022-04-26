Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 963 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 16 milyon 55 bin 540 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 113 milyon 762 bin 938 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 963 lira 89 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 342 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 322 lira 81 kuruş, satış fiyatı 11 bin 604 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 139 milyon 333 bin 585 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 141 milyon 27 bin 516 metreküp olarak kayıtlara geçti.