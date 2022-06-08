Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

08.06.2022 15:01
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 361 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 361 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 71 milyon 621 bin 197 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 4 milyon 633 bin 205 lira??????? olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 361 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 791 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 895 lira 44 kuruş, satış fiyatı 11 bin 990 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 122 milyon 122 bin 30 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 132 milyon 210 bin 778 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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