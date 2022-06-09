Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 835 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 23 milyon 173 bin 100 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 71 milyon 621 bin 197 lira??????? olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 835 lira 59 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 805 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 220 lira 66 kuruş, satış fiyatı 12 bin 450 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 137 milyon 355 bin 183 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 142 milyon 298 bin 192 metreküp olarak kayıtlara geçti.