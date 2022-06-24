Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 652 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 26 milyon 557 bin 150 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 1 milyon 781 bin 710 lira??????? olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 652 lira 29 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 99 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 31 lira 86 kuruş, satış fiyatı 12 bin 272 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 133 milyon 38 bin 335 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 135 milyon 672 bin 635 metreküp olarak kayıtlara geçti.