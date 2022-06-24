Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
Üye Girişi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

24.06.2022 14:25
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 652 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 652 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 26 milyon 557 bin 150 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 1 milyon 781 bin 710 lira??????? olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 652 lira 29 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 99 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 31 lira 86 kuruş, satış fiyatı 12 bin 272 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 133 milyon 38 bin 335 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 135 milyon 672 bin 635 metreküp olarak kayıtlara geçti.

YORUMLAR
500
Türkiye'nin yeni nesil hava araçlarına akademik destek Türkiye'nin yeni nesil hava araçlarına akademik destek Kılıçdaroğlu: Altı Lider de Kararlıyız, Onlara Adaleti de Güzelliği de Kadın Erkek Eşitliğini de Öğreteceğiz Kılıçdaroğlu: Altı Lider de Kararlıyız, Onlara Adaleti de Güzelliği de Kadın Erkek Eşitliğini de Öğreteceğiz Bisiklette Türkiye Yol Şampiyonası, Gaziantep'te sürüyor Bisiklette Türkiye Yol Şampiyonası, Gaziantep'te sürüyor
Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:19 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu
14:16 Kocaeli'de ortay çıkan hortum büyük korku yarattı
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
14:11 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ikinci bebek haberinden sonra ilk kez konuştu: Yeni öğrendik, çok heyecanlıyız
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı
13:58 ABD Başkanı Biden, eline tutuşturulan talimat listesiyle gündem oldu: Oturacaksın, teşekkür edeceksin, odadan çıkacaksın
13:56 Ukraynalı sivili öldürüp karısına cinsel istismarda bulunan Rus asker yargılanıyor!
13:44 Futbolcu Alpaslan Öztürk, eşi Ebru Şancı'nın dekolte elbisesine müdahale etti
13:43 Aylık geliri şaşkınlık yarattı! İşte battı denilen Floyd Mayweather'ın kazandığı para
13:37 Marmaris'te yangın başlatan kundakçının babası konuştu: Keşke kendini öldürseydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 14:31:33. #1.13#
SON DAKİKA: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement