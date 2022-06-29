Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
Üye Girişi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

29.06.2022 14:18
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 685 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 685 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 196 milyon 908 bin 105 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 62 milyon 200 bin 832 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 685 lira 18 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 15 milyon 521 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 65 lira 74 kuruş, satış fiyatı 12 bin 304 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 109 milyon 624 bin 570 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 119 milyon 933 bin 696 metreküp olarak kayıtlara geçti.

YORUMLAR
500
Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Havalimanlarındaki personel eksikliği sebebiyle Türkiye'den geçici personel alınmasına imkan veriyoruz Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Havalimanlarındaki personel eksikliği sebebiyle Türkiye'den geçici personel alınmasına imkan veriyoruz Son dakika haberi... A Milli Kadın Futbol Takımı'na yeni oyuncular kazandırılıyor Son dakika haberi... A Milli Kadın Futbol Takımı'na yeni oyuncular kazandırılıyor
Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:16 Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Havalimanlarındaki personel eksikliği sebebiyle Türkiye'den geçici personel alınmasına imkan veriyoruz
14:08 Bağcılar'da korkunç ölüm: Parktan dönerken dedesinin elini bırakıp koşan 3 yaşındaki Emirhan, çöp kamyonunun altında kalıp hayatını kaybetti
13:57 Batman'da önce tartıştığı sevgilisini sonra da kendisini silahla vurdu! Hastaneye kaldırılan çift ağır yaralı
13:39 NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson'ın şakalaşması damga vurdu! Johnson'ın Erdoğan'a "Çok güzelsin" sözlerine karşılık gecikmedi
13:30 Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen Raziye'nin davasında sonuç açıklandı: Katil, ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı
13:08 Efsane oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi ailesine teslim edildi
12:57 Berkay'ın eşini taciz ettiği iddia edilen Arda Turan, yargılandığı davada ikinci kez beraat etti
12:23 Mehmet Ali Erbil'den özel hastane isyanı! 2 dakika muayeneye 1300 TL ödedi
12:23 Demir Yumruk operasyonundan yeni ayrıntılar! Baskın yapılan her yerden para çıkıyor
12:21 Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular netleşti! İşte Okan Buruk'un listesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 14:24:14. #1.13#
SON DAKİKA: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement