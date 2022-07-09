Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 627 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 864 bin 720 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam, bir önceki gün 33 milyon 217 bin 60 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 627 lira 25 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 1 milyon 98 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 6 lira 7 kuruş, satış fiyatı 12 bin 248 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 87 milyon 499 bin 103 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 85 milyon 842 bin 292 metreküp olarak kayıtlara geçti.