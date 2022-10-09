Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

09.10.2022 14:16
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün, bin metreküp gazın referans fiyatı, 26 bin 99 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün, bin metreküp gazın referans fiyatı, 26 bin 99 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 707 bin 220 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki gün 11 milyon 248 bin 837 lira 50 kuruş olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün, bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 99 lira 9 kuruş olurken gaz ticaret miktarı, 257 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 882 lira 6 kuruş, satış fiyatı 25 bin 316 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 93 milyon 136 bin 567 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 101 milyon 317 bin 682 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

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