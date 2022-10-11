Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

11.10.2022 14:06
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 89 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 89 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 220 milyon 791 bin 400 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki gün 51 milyon 554 bin 524 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 89 lira 2 kuruş olurken gaz ticaret miktarı 8 milyon 463 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 871 lira 69 kuruş, satış fiyatı 25 bin 306 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 119 milyon 672 bin 934 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 111 milyon 440 bin 148 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

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