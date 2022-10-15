Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 45 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 44 milyon 330 bin 160 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki gün 45 milyon 698 bin 157 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 45 lira 92 kuruş, gaz ticaret miktarı 1 milyon 702 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 827 lira 30 kuruş, satış fiyatı 25 bin 264 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 109 milyon 660 bin 808 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 108 milyon 18 bin 673 metreküp olarak kayıtlara geçti.