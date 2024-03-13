Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 405 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

13.03.2024 14:42
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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 405 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 921 bin 446 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 3 milyon 226 bin 237 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 405 lira 42 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 473 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 925 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 885 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 171 milyon 569 bin 766 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 171 milyon 634 bin 314 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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