Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 405 lira 42 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 921 bin 446 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 3 milyon 226 bin 237 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 405 lira 42 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 473 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 925 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 885 lira 15 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 171 milyon 569 bin 766 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 171 milyon 634 bin 314 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Adıyaman irtibat bürosunun açılışı ve IPARD 3 tanıtım programı Adıyaman Valiliği konferans salonunda gerçekleşti. Programa Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. IPARD programının tarımsal üretimi ve işletmelerin Avrupa standartlarına yükseltilmesini hedeflediği belirtildi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı yeni dönemde 5 yılda 5 milyon metrekare yeşil alan ile yeni bir rekor elde edeceklerini bildirdi. Belediye, kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarının üç katına çıkaracak.
Karadeniz Ereğli Ziraat Odası, çiftçilere fındığa alternatif gelir elde etmeleri için çeşitli projeler hayata geçiriyor. Oda başkanı Zafer Yalman, pazar yerinde gerçekleştirilen dağıtım programında, üreticilerin talebi doğrultusunda 1500 yumurta tavuğu dağıtımı yapıldığını belirtti. Projenin farklı çalışmalarla devam edeceği açıklandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sincan Bilim Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bilim ve teknoloji alanında yeni ufukları birlikte açacaklarını belirtti. Bakan Kacır, belediyelerle işbirliği içinde çalışarak bilim merkezlerini ülke sathına yaymayı hedeflediklerini söyledi. Açılışa Ankara Valisi Vasip Şahin, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve diğer yetkililer katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kato ve Faraşin Yaylası petrol arama alanları arasına girdi.
Konya'dan gönderilen yerli üretim tohumlar Kırşehir'de çiftçiye dağıtıldı.
Edirne Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı 14,751 liradan satıldı.
Türkiye ile Küba arasında "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" imzalandı.
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