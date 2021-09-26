Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 627 lira 99 kuruş, en düşük 441 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,7 artarak 300 milyon 223 bin 676 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 627 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 441 lira 52 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 529 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 532 lira 75 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 674 lira, en düşük 430 lira 92 kuruştan işlem gördü.