Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1131 lira, en düşük 649 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 17,8 azalarak 389 milyon 733 bin 905 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00 ve 18.00 saatlerinde 1131 lira, en düşük saat 23.00'te 649 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 780 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 779 lira 63 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1131 lira, en düşük 649 lira 98 kuruştan işlem gördü.