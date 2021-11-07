Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1131 lira, en düşük 649 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 38,1 artarak 490 milyon 488 bin 573 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-11.00 ve 14.00-22.00 saatlerinde 1131 lira, en düşük saat 04.00'te 649 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 966 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 974 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1131 lira, en düşük 300 lira 1 kuruştan işlem gördü.