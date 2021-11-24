Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1131 lira, en düşük 646 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 12,6 artarak 548 milyon 472 bin 431 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 11.00 ve 17.00-18.00 saatlerinde 1131 lira, en düşük saat 00.00'da 646 lira 3 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 982 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 989 lira 92 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1131 liradan, en düşük 600 liradan işlem gördü.