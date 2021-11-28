Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1099 lira 99 kuruş, en düşük 500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 19,8 artarak 419 milyon 643 bin 585 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00'de 1099 lira 99 kuruş, en düşük saat 03.00'te 500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 738 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 744 lira 40 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 898 lira 41 kuruş, en düşük 550 liradan işlem gördü.