Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1217 lira, en düşük 743 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 9,13 artarak 554 milyon 35 bin 94 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00 ile 19.00 saatleri arasında 1217 lira, en düşük saat 12.00'de 743 lira 6 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 969 lira 87 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 977 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1217 lira, en düşük 764 lira 18 kuruştan işlem gördü.