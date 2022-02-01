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Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada elektrik fiyatları

01.02.2022 14:06
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1524 lira, en düşük 899 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1524 lira, en düşük 899 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,88 azalarak 675 milyon 592 bin 626 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-22.00 saatlerinde 1524 lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 899 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1345 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1361 lira 26 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün tüm saatlerde 1524 lira olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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