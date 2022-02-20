Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1524 lira, en düşük 1242 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,6 artarak 705 milyon 488 bin 326 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 07.00-11.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde 1524 lira, en düşük saat 04.00'te 1242 lira 22 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1465 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1473 lira 62 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 1524 lira, en düşük 599 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.