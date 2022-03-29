Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

29.03.2022 14:22
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1745 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1745 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,05 azalarak 550 milyon 490 bin 264 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1745 lira olarak tespit edildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün de tüm saatlerde 1745 lira olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika


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