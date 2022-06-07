Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 149 lira 97 kuruş, en düşük 1850 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,91 artarak 1 milyar 468 milyon 13 bin 488 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin 149 lira 97 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1850 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 571 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 585 lira 76 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 952 lira 69 kuruş, en düşük 1849 lira olarak kayıtlara geçti.