Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

27.06.2022 14:08
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 493 lira 6 kuruş, en düşük 1750 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 493 lira 6 kuruş, en düşük 1750 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,94 azalarak 1 milyar 221 milyon 611 bin 387 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00 ve 21.00'de 2 bin 493 lira 6 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1750 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 216 lira 96 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 226 lira 32 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1280 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

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