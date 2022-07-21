Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 429 lira 40 kuruş, en düşük 1750 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,8 azalarak 1 milyar 434 milyon 248 bin lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 3 bin 429 lira 40 kuruş, en düşük saat 03.00'te 1750 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 664 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 702 lira 48 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 500 lira 98 kuruş, en düşük 1501 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.