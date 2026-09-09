Diyarbakır Bismil'de parkta elektrik kablosuna temas eden çocuk akıma kapılıp yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır Bismil'de parkta elektrik kablosuna temas eden çocuk akıma kapılıp yaralandı

Diyarbakır Bismil\'de parkta elektrik kablosuna temas eden çocuk akıma kapılıp yaralandı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir parkta açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas eden 4 yaşındaki çocuk, elektrik akımına kapılarak yaralandı. Olayın ardından çocuk hastanede tedavi altına alınırken, ilgililer hakkında inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde parkta açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas eden 4 yaşındaki Yiğit Asaf D., elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçe merkezindeki Kent Meydanı'nda meydana geldi. Yiğit Asaf Demir, ailesiyle gittiği parkta çocuklarla birlikte 'Bismil' yazılı tabelanın çevresinde oynamaya başladı. İddiaya göre, aydınlatma yazısının içerisinden dışarı çıkan ve açıkta bulunan elektrik kablosuna temas eden Yiğit Asaf, akıma kapıldı. Yaralanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Yiğit Asaf'ın hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Bismil'de parkta elektrik kablosuna temas eden çocuk akıma kapılıp yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Bismil'de parkta elektrik kablosuna temas eden çocuk akıma kapılıp yaralandı - Son Dakika
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