Manisa'da çay bahçesi tuvaletinde bulunan gizli kamera düzeneğine 2 gözaltı; iş yeri çalışanı tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da çay bahçesi tuvaletinde bulunan gizli kamera düzeneğine 2 gözaltı; iş yeri çalışanı tutuklandı

Manisa\'da çay bahçesi tuvaletinde bulunan gizli kamera düzeneğine 2 gözaltı; iş yeri çalışanı tutuklandı
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MANİSA'da bir çay bahçesinin erkekler tuvaletine yerleştirilen uzaktan canlı izleme özelliğine sahip gizli kamera ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden iş yeri çalışanı İ.O. (56) tutuklandı, işletme sahibi A.O.B. (54) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MANİSA'da bir çay bahçesinin erkekler tuvaletine yerleştirilen uzaktan canlı izleme özelliğine sahip gizli kamera ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden iş yeri çalışanı İ.O. (56) tutuklandı, işletme sahibi A.O.B. (54) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinin işletmecisi, erkekler tuvaletinde şüpheli bir düzenek olduğunu fark etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, tuvalette detaylı inceleme yaptı. İnceleme sonucu; alana gizlenmiş ve görüntüleri uzaktan canlı olarak aktarma özelliğine sahip gizli kamera düzeneği tespit edilerek muhafaza altına alındı. Soruşturma başlatan polis, kamera düzeneğini yerleştiren kişi ya da kişilerin tespit edip, yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını izlemeye aldı.

'ÇALIŞAN TUTUKLANDI, İŞLETME SAHİBİNE ADLİ KONTROL

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, işletme sahibi A.O.B. ile iş yeri çalışanı İ.O.'yu gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.O., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. İşletme sahibi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Manisa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da çay bahçesi tuvaletinde bulunan gizli kamera düzeneğine 2 gözaltı; iş yeri çalışanı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da çay bahçesi tuvaletinde bulunan gizli kamera düzeneğine 2 gözaltı; iş yeri çalışanı tutuklandı - Son Dakika
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